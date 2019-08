Fiorentina, rilancio per Pedro: ad un passo il brasiliano

di Eleonora Trotta

Fiorentina attivissima in queste ultime ore di calciomercato. È stata aumentata l'ultima offerta per l'ingaggio di Pedro, attaccante brasiliano che ha letteralmente stregato il ds Pradè. Sul piatto del Fluminense ora una proposta da circa 12-13 milioni di euro, forse ancora migliorabile per portare in Italia il talento classe '97, seguito in passato pure da Milan e Roma. Non solo Pedro, la società toscana vuole consegnare a Montella un altro rinforzo offensivo: Raphinha resta in pole, ma attenzione pure alla pista che porta a Politano. In caso di addio dell'ex Roma, i nerazzurri potrebbero tornare su Rebic, croato dell'Eintracht Francoforte per il quale i viola vantano il 50% sulla futura rivendita.

© RIPRODUZIONE RISERVATA