Live Fiorentina-Roma 0-0 La Champions passa da Firenze

Fiorentina e Roma, appaiate in classifica a 15 punti, si affrontano questo pomeriggio al Franchi nella sfida delle ore 18 valevole per l'11esima giornata di Serie A: i viola, mai vittoriosi nelle ultime 3 partite disputate in campionato, vengono dal pareggio per 1-1 sul campo del Torino, la Roma dalla partita del San Paolo condotta in vantaggio per larga parte ma poi conclusa con il punteggio di 1-1 dopo il gol del pareggio subito proprio allo scadere dei tempi regolamentari.



SEGUI LA DIRETTA



LE FORMAZIONI UFFICIALI

FIORENTINA (4-3-3): Lafont; Milenkovic, Pezzella, Vitor Hugo, Biraghi; Benassi, Veretout, Gerson; Chiesa, Simeone, Mirallas.

ROMA (4-2-3-1): Olsen; Florenzi, Fazio, Jesus, Kolarov; Nzonzi, Lorenzo Pellegrini; Under, Zaniolo, El Shaarawy; Dzeko.

© RIPRODUZIONE RISERVATA