«Abbiamo il destino nelle nostre mani, dovremo scendere in campo senza fare calcoli e soprattutto senza paura, anche se questa situazione è inaspettata ed è arrivata quasi in modo violento». Lo ha detto l'allenatore della Fiorentina Vincenzo Montella presentando la sfida salvezza di domani contro il Genoa. «Abbiamo deciso di andare in ritiro con la squadra subito dopo la sconfitta di Parma - ha continuato il tecnico viola, che non sarà in panchina perché squalificato - Intanto è bello sentire di nuovo la vicinanza della città, superiamo questa partita poi faremo un'analisi degli errori che abbiamo commesso, compreso il sottoscritto».



«Le voci che stanno circolando sulla cessione della Fiorentina? In una vigilia così mancava anche questo... e comunque sono voci che adesso lasciano il tempo che trovano». Montella ha commentato così quanto pubblicato sul New York Times riguardo alla trattativa dell'imprenditore italo-americano Commisso per l'acquisizione della società viola. «Già quando ero allenatore del Milan circolò questo nome e anche quando ero alla Roma ho vissuto di persona il passaggio dalla famiglia Sensi alla proprietà americana. Insomma - ha concluso Montella - sono abbastanza abituato a queste situazioni... Di certo posso dire, avendola testata in questi giorni, che la passione dei Della Valle è rimasta intatta, ho visto Andrea soffrire molto per la classifica».

