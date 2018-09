Live Fiorentina-Spal 3-0 Valanga Viola, segna anche Chiesa

Fiorentina e SPAL si affrontano al Franchi in un match che vale, in questo inizio di campionato, una posizione di alta classifica. I viola, con una partita in meno, contano 2 vittorie e la sconfitta di Napoli nello scorso turno, mentre gli scatenati ragazzi di Leonardo Semplici grazie alla vittoria sull'Atalanta nel posticipo del lunedì sera occupano il secondo posto con 3 punti di ritardo dalla capolista Juventus.



LE FORMAZIONI UFFICIALI

FIORENTINA (4-3-3): Lafont; Milenkovic, Pezzella, Vitor Hugo, Biraghi; Benassi, Veretout, Gerson; Chiesa, Simeone, Pjaca. All: Pioli

SPAL (3-5-2): Gomis; Cionek, Vicari, Felipe; Lazzari, Kurtic, Schiattarella, Missiroli, Fares; Petagna, Antenucci. All: Semplici

