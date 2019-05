Firenze, striscione in curva viola: «Tutti uniti per Noemi»

'Tutti uniti per Noemi'. Anche gli ultrà della curva Fiesole hanno voluto mandare un messaggio di sostegno e solidarietà alla piccola Noemi, la bambina rimasta gravemente ferita in un agguato camorristico a Napoli. All'inizio del secondo tempo di Fiorentina-Milan, quando la curva si è riempita di nuovo dopo lo sciopero nei primi 45' per contestare i Della Valle, i tifosi hanno esposto lo striscione 'Tutti uniti per Noemi' riscuotendo consensi e applausi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA