di Gianluca Lengua

Paulo Fonseca è sbarcato a Roma questa mattina alle 6.50 con un volo Alitalia proveniente da Kiev: «Sono emozionato e motivato», le sue prime parole. Il tecnico, completo blu e camicia bianca, è stato accolto all’aeroporto da alcuni membri della società, cronisti e tifosi. All’uscita del gate si è prestato agli scatti dei fotografi con in mano una sciarpa giallorossa, è poi salito su un auto della società per raggiungere la sede amministrativa del club all’Eur dove incontrerà dirigenti, dipendenti e firmerà il contratto biennale con opzione per il terzo anno.



La mattinata continuerà con la visita del centro sportivo di Trigoria dove Fonseca valuterà le strutture, i campi, la palestra, la foresteria e deciderà se svolgere l’intera preparazione nella Capitale. È ancora in dubbio, infatti, la presenza dei giallorossi a Pinzolo (29 giugno-7 luglio), per via della decisione della Uefa sul Milan: se i rossoneri venissero esclusi, allora la Roma non giocherà i preliminari del 25 luglio e, quindi, la preparazione potrebbe essere posticipata di una decina di giorni.



