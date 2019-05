Football Leader a Toni e Semplici: alla premiazione anche Malagò

Si avvicina l'inizio di Football Leader 2019 e va completandosi il prestigioso elenco dei premiati della VII edizione della kermesse dell'Assoallenatori. Ai già annunciati, tra gli altri, Batistuta, Eriksson, Paratici e Zaniolo, si aggiungono Luca Toni e Leonardo Semplici. A Football Leader 2019 sarà presente il presidente del Coni Giovanni Malagò. Luca Toni, ex attaccante di Fiorentina, Roma, Bayern Monaco e Juventus sarà insignito con il premio Football Leader 2019 «Bomber per sempre», con questa motivazione: «A Luca Toni, straordinario bomber senza tempo, autore di 308 gol in carriera, vincitore di cinque classifiche di cannonieri tra Italia e Germania, nei top 20 di tutti i tempi in serie A, campione del Mondo e Scarpa d'Oro in virtù di un fiuto del gol da attaccante di razza, capace di conquistare le platee di tutto il mondo anche grazie alla sua leadership e al suo carisma».



L'allenatore della Spal Leonardo Semplici ha invece vinto il premio «Panchina Giusta» di Football Leader 2019 perché «insieme allo straordinario traguardo della permanenza in serie A con la Spal conquistati in anticipo e mostrando un'importante identità tattica, si è distinto per Fair Play, per comportamenti o gesti di particolare correttezza e lealtà sportiva». Toni e Semplici ritireranno i rispettivi premi nella cerimonia ufficiale di premiazione che è in programma martedì 4 giugno alle ore 17.30 nell'Auditorium del Royal Continental Hotel sul lungomare di Napoli, che precede la cena di gala che si terrà al «D'Angelo Santa Caterina», sulla collina del Vomero.

