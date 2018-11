L'applauso di Neymar ai tifosi a fine partita costa caro al Paris Saint-Germain: soltanto per omaggiare i tifosi e andarli a salutare, il campione brasiliano incassa 375.000 euro, stando a una nuova ondata di rivelazioni di Football Leaks. Per «creare comunione fra il pubblico e i giocatori», ha rivelato il programma «Envoyé special» di France 2, i giocatori del PSG prendono - secondo i casi - da 33.000 euro a 375.000. Nella cifra - sotto la denominazione 'premio di etica' - non sono compresi solo gli applausi ai tifosi, ma il comportamento dei giocatori. Nel caso di Neymar, l'enorme cifra prevede anche di rispondere a tutte le richieste di intervista delle tv del gruppo Al Jazeera, fra cui Bein Sport che in Francia ha la maggior parte dei diritti di trasmissione del campionato. Quanto al campione del mondo Killian Mbappé, ha diritto a 30.000 euro di premio etico che può utilizzare per l'alloggio o l'autista. Quanto all'altro attaccante, Edinson Cavani, l'accordo prevede un taglio dei premi se arriva con oltre 15 minuti di ritardo ad oltre il 5% degli allenamenti.



© RIPRODUZIONE RISERVATA