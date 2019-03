«Tre settimane fa sono stato ricoverato d'urgenza all'ospedale perché avevo la febbre a 40 che non scendeva. Mi hanno trovato un virus che avrebbe potuto portarmi via da tutti voi. Ora ho iniziato una nuova sfida, tornare a camminare come ho sempre fatto e lavorare per poter tenere in braccio di nuovo la mia bambina». È il racconto shock su Instagram dell'ex portiere di Inter, Parma e Fiorentina, Sebastian Frey che sui social spiega ai suoi follower le ragioni della sua assenza nell'ultimo mese. «Ho sempre giocato per vincere e ora con determinazione e forza vincerò anche questa battaglia. Vi abbraccio tutti», conclude il suo posto l'estremo difensore francese.





© RIPRODUZIONE RISERVATA