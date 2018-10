Il Frosinone sbanca Ferrara: è la prima vittoria in campionato

Il ruggito del Leone è arrivato. Era quello che aveva chiesto e auspicato mister Moreno Longo. Il Frosinone cala il tris e, con le reti di Chibsah, Ciano e Pinamonti, espugna Ferrara con perentorio 3-0, conquistando la prima vittoria in campionato e tre punti preziosi per le speranze di salvezza. Non solo: per i giallazzurri è il secondo risultato utile di fila, dopo il pari interno con l'Empoli, in cui non può non spiccare anche un altro dato, ossia quello del nono centro stagionale nella porta avversaria negli ultimi 360'. Un buon viatico per invertire la rotta che ha contrassegnato le prime giornate di torneo.



