Spettacolo, gol e tanti errori: Frosinone-Empoli finisce 3-3

Finisce con uno spettacolare 3-3 lo scontro salvezza tra Frosinone e Empoli. Longo e Andreazzoli tirano un sospiro di sollievo e guardano avanti. Il risultato finale non accontenta i ciociari che devono ancora rimandare l'appuntamento con la vittoria. I toscani salgono a quota sei punti, il Frosinone a due. Ai padroni di casa non basta uno scatenato Ciofani (autore di una doppietta), il toscano Ucan a 12 minuti dalla fine trova la zampata vincente per il pareggio finale.



Il Frosinone ha un buon avvio e prova a sorprendere l'Empoli lavorando con gli esterni. I ciociari trovano il vantaggio dopo otto minuti complice un pasticcio di Silvestre che devia maldestramente il pallone nella propria porta. Una volta passata in vantaggio la squadra di Longo arretra il suo baricentro anche per fronteggiare la reazione dell'Empoli. I toscani sebbene non con un ritmo particolarmente sostenuto prendono possesso della metà campo del Frosinone. Al 32' su un errato disimpegno dei giallazzurri, Krunic è bravo a recuperare la sfera e ad indirizzarla su Antonelli che pesca Zajc in area che di prima batte Sportiello e riporta il risultato in parità (1-1). Nel secondo tempo dopo appena 3' minuti i toscani ribaltano il risultato. Angolo di Zajc e Silvestre interviene di testa, La Gumina spizza la sfera che torna a Silvestre e questa di rimbalzo finisce in rete. Un'azione assolutamente rocambolesca. Il Frosinone prova a reagire ma è un intervento maldestro di Capezzi che regala ai ciociari il pareggio. Il difensore toscano nel tentativo di rinviare un pallone dalla sua area colpisce clamorosamente Ciano. È ancora più incredibile che il rigore, netto, viene assegnato da Orsato, che aveva lasciato correre, solo dopo la consultazione della Var. Dal dischetto al 9' Ciofani segna la sua prima rete stagionale. Al 18' tris del Frosinone in contropiede. Ripartenza di Zampano, palla lavorata da Ciano che pesca con il contagiri Daniel Ciofani che di sinistro dal limite fulmina Provedel.



Lo Stirpe è una «Bombonera» argentina. Ciofani si rivela «bestia nera» dei toscani, puniti con una doppietta anche in un altro confronto in serie A. Al 23' una punizione dal limite del neo entrato Ucan, eccellente il suo impatto sulla partita, esalta Sportiello che devia in angolo. La rete del 3-3 è solo rinviata. Al 34' da un angolo di Pasqual, sempre Ucan inventa un tiro di collo pieno al volo che «buca» letteralmente centrali e portiere del Frosinone. Il giocatore turco ha sicuramente salvato Andreazzoli. Nei minuti finali le due squadre, anche se stanche, cercano invano il guizzo vincente. Finisce 3-3 con due squadre esauste, pari nelle cose buone ma anche nei tanti errori.

© RIPRODUZIONE RISERVATA