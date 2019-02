Frosinone, Baroni sa come si fa: «Personalità e coraggio per vincere»

Sarà un Frosinone in piena emergenza quello che affronterà la Lazio allo Stirpe, nel primo dei due posticipi del lunedì della 22esima giornata di Serie A. Tra infortuni e squalifiche saranno sei gli assenti. «Dobbiamo fare di necessità virtù - ha dichiarato il tecnico Marco Baroni nella conferenza stampa di vigilia - Affrontiamo una squadra fortissima, in fiducia dopo la vittoria in Coppa Italia contro l'Inter. Sarà per noi una partita difficile ma voglio vedere una prestazione di coraggio e di personalità, sarà fondamentale la gestione del pallone». Formazione obbligata, rispetto al successo di Bologna, nel Frosinone ritroveranno spazio dal primo minuto Zampano e Valzania, probabile l'esordio di Viviani in cabina di regia. «Il mercato è finalmente finito e sono contento - ha concluso Marco Baroni - adesso pensiamo solo al campo, abbiamo un calendario proibitivo ma vogliamo rilanciare la nostra sfida salvezza».

© RIPRODUZIONE RISERVATA