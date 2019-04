Napoli, Baroni applaude Ancelotti: «Carletto uomo straordinario»

Marco Baroni salva il salvabile di Frosinone-Napoli e recrimina per le occasioni sbagliate. «A parte i primi minuti, contro una squadra così, i miei hanno creato tante occasioni in campo, anche prima del loro gol», ha detto l'allenatore gialloblu. «La palla calciata da Mertens era difficile da prendere. Secondo me, nella ripresa l'obiettivo era quello di rimettere dentro calciatori offensivi per eventualmente passare anche allo schieramento a 4. Il Napoli ha un potenziale offensivo pazzesco, magari con un gol potevamo riaccendere la sfida. A volte c'è bisogno di questi episodi».



La retrocessione è a un passo. «Noi andiamo in campo per fare prestazioni importanti e più punti. Ho schierato chi avevo visto meglio in settimana, ho rischiato anche Paganini. Abbiamo bisogno di fare partite di vigore per cercare di fare più punti perché c'è da costruire, non riguarda solo il discorso retrocessione», ha continuato.«Ho giocato insieme ad Ancelotti e lo ritengo straordinario sotto tutti i punti di vista. Per me sta facendo e farà un lavoro straordinario. Il Napoli contro l'Atalanta aveva trovato la squadra più in forma del campionato e ha avuto le occasioni per chiuderla. A volte gli episodi determinano nel bene e nel male. Younes è molto bravo a giocare tra le linee ed è molto tecnico. La nostra fase di non possesso è stata ottima nel primo tempo. Era evitabile la seconda rete, perché non si può concedere questo al Napoli», ha concluso Baroni.

