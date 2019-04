Napoli, ti ricordi Baroni? Dal gol dello scudetto al Frosinone

di Bruno Majorano

Fu acquistato dal Napoli per la cifra di 2 miliardi di lire più il cartellino di Antonio Carannante. Prelevato dal Lecce di Carletto Mazzone che ottenne la promozione in serie A. Marco Baroni, attuale allenatore del Frosinone, ritrova il Napoli dopo aver contribuito a scriverne la storia. E come se non bastasse, anche il calendario ci mette del suo. Oggi (28 aprile 2019) la sfida tra il suo Frosinone e il Napoli, mentre il 29 aprile 1990 il gol di testa che valse il secondo scudetto degli azzurri. Decisamente il punto più alto della sua avventura a Napoli, composta da 54 presenze e 3 reti. Due di queste rappresentano qualcosa di particolare nella storia azzurra. Perché oltre a quella contro la Lazio nel 1990, Baroni segnò anche il gol numero 3000 del club contro il Bologna (sempre nella stessa stagione). La sua carriera napoletana, però, fu contraddistinta anche da una macchia: l'errore dal dischetto che costò al Napoli l'eliminazione dalla Coppa Campioni nella stagione 1990-91 contro lo Spartak Mosca. La sua avventura con la maglia azzurra dura appena tre stagioni (dall'89 al 91), ma quel gol scudetto contro la Lazio gli è bastato per entrare nelle grazie di tutto il popolo di fede partenopea che infatti non ha mai dimenticato quella rete e il suo passaggio a Napoli.



