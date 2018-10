Furia Maradona: «Mi criticano e poi si drogano come ho fatto io»

«In Argentina ci sono tanti ipocriti, c'è chi mi critica e poi si droga esattamente come me». Diego Armando Maradona torna a far parlare di sé e lo fa direttamente dalle colone di Infobae in Messico, il paese che lo ospita nella sua nuova avventura sulla panchina del Dorados de Sinaloa. «C'è chi fa finta di essere un santo e poi fa uso di droga di ottima qualità. E vi garantisco che è così, perché spesso ne ho fatto uso con tanti di loro».



L'attacco di Diego non riguarda solo il mondo del calcio, ma è rivolto a tutti gli strati della nazionale che gli ha dato i natali. «Alcuni addirittura hanno giustificato la tossicodipendenza dei propri figli, parlo di figli di deputati e dirigenti di grosse aziende, mettendo in mezzo me e l'esempio che do», ha detto. «Ma sono certo che il tempo è galantuomo e mi darà ragione».

