Milan, Gattuso avverte: «Basta poco per tornare dalle stelle alle stalle»

«Il Milan è vivo e ha un carattere forte, ma basta poco per tornare dalle stelle alle stalle». Ad accontentare Gennaro Gattuso non bastano tre vittorie consecutive, l'ultima arrivata al 97' sull'Udinese con il diagonale di Romagnoli, e il quarto posto. «Questi ultimi risultati - aggiunge Gattuso a Milan Tv - ci danno più convinzione. Per un mese ci hanno massacrato dicendo che questa squadra non aveva carattere ed esperienza. Questo non è il carattere di Gattuso, ma dei giocatori. Quando le avversarie sono sulle gambe, noi usciamo fuori per i sacrifici fatti». Gattuso non contesta la decisione dell'arbitro di allontanarlo dal campo prima dell'intervento del Var («ma non ho detto nulla, ho sbagliato da uscire dall'area tecnica») e chiede al Milan di essere più cinica: «Serve più veleno, più cattiveria nel finalizzare. Sul gol di Romagnoli mi sembrava una follia che non calciassimo mai e continuassimo a passarcela». Gattuso ammette che l'infortunio di Higuain «è da valutare», fa i complimenti a Suso («è immarcabile, ha svoltato a livello mentale») e coccola Bakayoko: «Ha solo bisogno di fiducia e di sentire meno fischi».

