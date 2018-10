Milan, Gattuso cerca il riscatto: «Legnate sì, ma non siamo morti»

di Salvatore Riggio

«Non siamo morti, anche se le ultime due partite sono state delle legnate». Parola di Rino Gattuso, che domani contro la Sampdoria vuole tornare a vincere.



Sampdoria. «Ha una difesa ottima, ha subito solo 4 gol e lavorano molto bene. Dobbiamo essere bravi a metterli in difficoltà e tenerli là, sono allenati da un grandissimo allenatore e ci sarà da faticare moltissimo».



Milan. «Veniamo da due partite che sono state delle legnate, ma non siamo morti. Io non sono spento e morto, qualcuno di voi deve capirlo, quando arrivano sconfitte mi brucia ma sono quanto posso dare ancora a questi colori».



Betis Siviglia. «L’altro giorno non siamo riusciti a fare nulla di quello che avevamo preparato, c’era rammarico ma guardiamo avanti e domani voglio vedere una squadra con grande carattere e voglia di riscatto. Questa squadra può fare molto di più».



Svolta. «Non voglio dire che ci spero, in questo momento devo dare tranquillità e serenità».



Due punte. «Vediamo domani».



Cosa manca. «Dobbiamo divertirci e lo abbiamo fatto a tratti negli ultimi mesi. Dobbiamo ritrovare la gioia di giocare».

