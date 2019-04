Milan e Gattuso, dentro o fuori: «Ci giochiamo tutti la carriera»

di Salvatore Riggio

Una sfida da vincere. In caso di sconfitta, il Milan rischia di naufragare e restare senza Champions, fallendo tutti gli obiettivi stagionali. Rino Gattuso avvisa i rossoneri nella sfida contro il Torino: «Ci giochiamo tutto, abbiamo il dovere di fare meglio».



Partita. «Domani giocheremo per la maglia, la carriera dei giocatori e tutto l’universo Milan. Ci stiamo giocando tanto, veniamo da un momento negativo e sono giuste le critiche che stiamo ricevendo».



Torino. «Giochiamo contro una squadra che ricorda l’Atalanta, hanno caratteristiche simili. Serve forza fisica e brillantezza, c’è il dovere di fare meglio».



Atteggiamento. «Non prendo a pugni nessuno, solo bisogna far capire la necessità di essere uniti e di fare tutti qualcosa in più. Ragionare tutti con una testa sola, non guardare al proprio orticello. Sento troppe chiacchiere, il mio futuro e quello dei giocatori, ora basta e pensiamo solo al futuro del Milan».



Difficoltà. «Abbiamo sempre avuto l’anima, oggi ci sta mancando. Si può anche giocare male, ma con la sofferenza e il cuore si può uscirne. Ci siamo impantanati su questa cosa, ci serve l’anima».



Patto Champions. «Le chiacchiere stanno a zero, noi dobbiamo dimostrare tutto sul campo con voglia. In questo momento siamo spenti, in tutti i sensi».



Champions. «La differenza di sapere soffrire farà la differenza».



Gara più importante. «Può tornare il sorriso in caso di vittoria, ma poi mancheranno ancora quattro gare».



Suso. «Se gioca? Vediamo, ma i fischi ce li siamo presi tutti».



Spogliatoio. «Io penso di saper gestire lo spogliatoio. Giocatore e allenatore sono due cose completamente diverse e il mio ruolo è cambiato. Quando dico che il primo responsabile sono io è perché mi assumo tutte le responsabilità. Vedo una squadra che si dà le martellate da sola, che pensa troppo».



Squadra. «Tutti sanno l’importanza della posta in palio, nessuno gioca per farlo apposta o per fare dispetti. Il Milan non si giocava la Champions da anni, invece sento che non vale niente e che ci divertiamo. Ma non è così. È vero, abbiamo pregi e difetti, ma serve rispetto per questi ragazzi che stanno dando tutto, e ci può stare anche un momento negativo».

