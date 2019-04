Milan, Gattuso resta: ​il divorzio arriverà tra un mese

di Salvatore Riggio

Rino Gattuso resterà l'allenatore del Milan fino al termine della stagione. Lo ha deciso Elliott, dopo una notte di riflessioni. Il punto è uno solo: al momento, a parte Federico Giunto, tecnico della Primavera rossonera, non c'è nessun altro papabile che possa prendere il posto di Gattuso fino al 26 maggio. Per questo non ci sarà nessun ribaltone in panchina. Si va avanti con Rino e l'obiettivo, fondamentale per il club di via Aldo Rossi, resta il quarto posto, ora distante due punti (tre se l'Atalanta dovesse battere l'Udinese nel posticipo). «Non giochiamo a buoni livelli da un paio di mesi. Chiaro che abbiamo avuto un calo di forma, ma l'obiettivo di Champions si è allontanato anche se non ci arrendiamo e continuiamo a fare del nostro meglio. Cosa succederebbe senza la Champions? Ci sarebbe sicuramente un impatto economico evidente e immediato, poi sarebbe un tema che allontanerebbe un po' il rimettere il Milan dove noi vogliamo riportarlo. Devo dire però che il nostro è un progetto a medio-lungo termine, l'ingresso in Champions non era nel nostro budget di questa stagione, quindi qualificarsi alla Champions sarebbe stata una sorpresa positiva. Poi, ovvio che ci avevamo fatto la bocca e ora siamo delusi, ma continueremo a lottare per provare a raggiungere questo obiettivo». Per la prossima stagione resta in pole Gian Piero Gasperini, assieme a Maurizio Sarri e Pochettino.

