Gattuso sprona il Milan: «Siamo vivi, voglio la Champions»

di Salvatore Riggio

Il Milan arriva da due sconfitte di fila, contro Inter e Sampdoria, ma Rino Gattuso non fa drammi e sprona i rossoneri alla vigilia della gara con l'Udinese: «Siamo ancora vivi. Le proteste? Non cerco alibi».



Proteste. «Non cerco nessun alibi. Come si studiano gli avversari, bisogna studiare anche come sono gli arbitri. Orsato è uno che fischia poco, lascia molto correre. C’erano due episodi borderline, ma vanno accettati. Non possiamo attaccarci a queste cose, dobbiamo fare di più per vincere le partite».



Momento. «Veniamo da due risultati negativi, ma il gruppo mi fa ben sperare, la squadra è viva e ce la sta mettendo tutto. Siamo vivi, non siamo morti».



Modulo. «Vediamo, c’è la volontà di fare qualcosa di diverso».



Leonardo e Maldini. «Si rema sempre dalla stasera parte. Nessuno può mettere in dubbio l’unione tra me, Leo e Paolo. Io voglio riportare il Milan in Champions. Per il carattere mio e di Leonardo, se ci fossero problemi, le cose ce le diremmo in faccia».



Parole di venerdì. «Sono cose che non ripeterei per come sono uscite. Forse stavolta potevo stare zitto e non creare le problematiche che sono uscite in questi giorni».



Donnarumma. «Le critiche ci stanno. L’ho visto bene, ci ha messo la faccia e si è assunto la responsabilità. È un errore che può stare, capita, mi piace come ha gestito la situazione».



Piatek. «Nelle riprese contro Inter e Samp abbiamo creato tanto. Nei primi tempi ho notato pure io che Piatek era troppo solo, ma dobbiamo essere più propositivi. In generale, al primo errore, poi sbagliamo di più».



Udinese. «Per noi è una gara fondamentale, siamo costretti a vincerla».

