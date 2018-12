​Genoa-Atalanta, i rossoblù ritrovano ​il successo contro l'ex Gasperini

di Marco Callai

Prima vittoria per Prandelli alla guida del Genoa. Tre punti fondamentali per la necessaria risalita, dal quint’ultimo posto, in una classifica ora decisamente più tranquilla grazie anche alle sconfitte di Empoli e Spal. Piatek è il solito trascinatore. Il polacco propizia l’autorete di Toloi sul gong di un incandescente primo tempo dove l’Atalanta sbaglia un rigore (parata di Radu su Ilicic) e colpisce un palo con Gomez. Gasperini trova subito il pari nella ripresa con il secondo rigore, questa volta trasformato da Zapata, ma si deve arrendere due eccezionali “colpi di biliardo” di Lazovic e Piatek. Il prezzo di questa sconfitta per gli orobici è altissimo a causa delle espulsioni di Palomino e Toloi.



Veloso vince il ballottaggio con Sandro a centrocampo. E’ l’unica novità presentata da Prandelli dopo la rocambolesca sconfitta di Roma. Gasperini, reduce dalla vittoria di misura casalinga contro la Lazio, sceglie Mancini al posto di Masiello per la difesa.



L’irruenza nei contrasti caratterizza i primi 20 minuti partita che entrambe le squadre, per ragioni diverse, vogliono far propria. Lo scontro Romero-De Roon, dopo appena 3 minuti, provoca sia l’ammonizione del difensore argentino sia la sostituzione del centrocampista olandese. Al giovane Pessina il compito di affiancare Freuler. Al 12’ arrestare una veloce ripartenza dell’implacabile Piatek, testa puntata verso Berisha a 30 metri dalla porta, costa un giallo a un saggio Palomino. L’Atalanta può sfruttare la sua maggior fisicità al 20’ quando su un piazzato di Ilicic è Toloi a sbucare e a costringere Radu a una difficoltosa respinta ravvicinata.



L’episodio che può cambiare il corso della gara arriva al 32’. Doveri non sanziona un tocco di mano in area di Romero, in una fase concitata, ma poco dopo Orsato lo richiama al VAR. Il fischietto romano rivede la situazione e concede un contestatissimo penalty. In un clima di alta tensione, Radu ipnotizza Ilicic e respinge ben tuffandosi sulla sua destra. Dove non arriva il portiere rumeno, è la buona sorte a salvare il Genoa quando al 42’ l’incornata di Gomez si infrange sul palo. Il Grifone, nei minuti di recupero, attacca a testa bassa: Berisha sventa al 46’ su Piatek ma al 49’, sul terzo angolo consecutivo, il colpo di testa del centravanti polacco intercetta la gamba destra di Toloi e si infila nell’angolo alla destra di Berisha.



La bravura di Gasperini, dopo quanto accaduto nel quarto d’ora finale del primo tempo, si vede tutta nell’intervallo. L’Atalanta ritorna in campo senza un comprensibile scoramento, pronta a ricucire una nuova manovra offensiva. Bastano 9 minuti per riequilibrare le sorti dell’incontro. Criscito affonda Freuler in maniera plateale, Doveri indica il dischetto senza esitazioni. Radu intuisce la direzione del tentativo di Zapata ma non è sufficiente per un secondo miracolo.



Anche Prandelli è abile nel mantenere elevata la determinazione e l’intensità. Gasperini immette Rigoni per Gomez ma è il Genoa a guadagnare spazi importanti. Da un cross di Romero, esattamente a metà ripresa, nasce il nuovo vantaggio firmato da Lazovic con potente diagonale sul palo sinistro di Berisha. La partita prende una piega favorevole ai padroni di casa e appare inutile anche il cambio Barrow-Zapata. Il Genoa spreca due occasioni colossali per raddoppiare con Bessa (miracolo di Berisha) e Piatek (alto) ma nel mezzo beneficia della seconda ammonizione comminata a Palomino, in placcaggio sul bomber polacco. La “meta”, rete numero 13 in questa sua prima avventura in serie A dopo 16 partite, arriva a due minuti dal termine con un destro all’incrocio. Gasperini esce così per la prima volta sconfitto, da avversario, dal Ferraris. Prandelli si gode il primo successo e può così trascorrere, insieme all’ambiente Genoa, un Natale sereno, sufficientemente al riparo dalla zona “calda” della classifica.

© RIPRODUZIONE RISERVATA