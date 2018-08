Il Genoa comincia bene, i pali fermano Zajc e l'Empoli

di Marco Callai

Nel giorno del ricordo, il Genoa onora nel miglior dei modi le vittime del Ponte Morandi. Partita per larghi tratti segnata dalla grande commozione: al minuto di silenzio iniziale se ne aggiungono altri 43, voluti fortemente dalla tifoseria in segno di rispetto e anche di riflessione. Un gesto in piena sintonia con le parole di Ballardini alla vigilia, richiamanti cuore, testa e generosità della cittadinanza per voltare pagina e superare questo tristissimo momento. Nel silenzio, il Genoa viene trascinato dai suoi nuovi attaccanti: il polacco Piatek e l’ivoriano Kouame, a segno rispettivamente al sesto e al diciottesimo. In entrambe le marcature, c’è lo zampino di Criscito, tornato a riabbracciare il suo pubblico, nel giorno più difficile, sette anni dopo l’ultima volta da capitano. Tardiva la reazione dell’Empoli con lo slovacco Mraz.



Cinque minuti surreali, si odono soprattutto le urla dei giocatori in assenza di tifo. Piatek, dopo la quaterna (tutta nel primo tempo) servita al Lecce in Coppa Italia, trasforma anche la prima occasione in campionato. Il cross di Criscito, da sinistra al 6’, è davvero troppo invitante per non esser sfruttato. Il centravanti polacco castica Terracciano con un potente destro di prima intenzione. L’Empoli reagisce ma la Dea Bendata si volta dall’altra parte quando Zajc, a Marchetti immobile, centra la traversa su punizione. Dal possibile 1-1, in pochi minuti, si arriva allo 0-2. La squadra di Andreazzoli patisce, ancora una volta, le incursioni di Criscito. Filtrante del capitano rossoblù per Kouame e diagonale dell’ivoriano, bravo a incastrare la sfera sul palo alla sinistra di Terracciano. Gli ospiti non si disperano e provano, anzi, a riorganizzarsi ma Caputo davanti non si vede e invece La Gumina, il più attivo, deve fare i conti con i ridottissimi spazi lasciati liberi dalla terna di difesa avversaria. Gli spunti di Acquah e Zajc sono regolarmente bloccati sulla trequarti. Così si arriva al minuto 43 e al lungo applauso riservato alle vittime del Ponte Morandi, ricordate anche sui monitor del Ferraris.



L’Empoli alza il ritmo, guadagna metri e dopo 6 minuti ha la chance per accorciare. Zajc chiama Marchetti a un prodigioso intervento, la sfera sbatte sul palo. Secondo legno toscano. Ballardini modifica l’impostazione del gioco. Via il trequartista Pandev, dentro Mazzitelli per un 3-5-2 di maggior copertura. Gli ospiti non riescono mai a penetrare nell’area avversaria, i meccanismi difensivi di Ballardini funzionano già piuttosto bene. Si vede di più Piatek ripartire testa bassa verso la metà campo toscana che gli uomini di Andreazzoli tessere efficaci manovre. Il Genoa gestisce tutto bene sino all’ultimo minuto di gioco quando lo slovacco Mraz, in campo nel quarto d’ora finale, accorcia. E’ troppo tardi per sperare nel miracolo, il quarto (ma primo dall’inizio) campionato rossoblù di Ballardini inizia con il piede giusto.

© RIPRODUZIONE RISERVATA