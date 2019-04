Live Genoa-Inter 0-0 è la notte del ritorno di Icardi

Genoa e Inter si affrontano a Marassi in un match delicatissimo per entrambe le compagini, che stanno vivendo un momento particolarmente difficile della stagione. I liguri vengono dalla sconfitta di Udine, che ha lasciato strascichi anche polemici dopo la presunta discussione avvenuta nello spogliatoio all'intervallo, mentre i nerazzurri hanno l'assoluta necessità di fare punti per difendere il terzo posto dopo la sconfitta interna di sabato scorsa subita a San Siro per mano della Lazio.



LE FORMAZIONI:

GENOA: Radu; Pereira, Romero, Zukanovic, Pezzella, Sturaro, Radovanovic, Rolòn, Lerager; Kouamè, Sanabria.

INTER: Handanovic; D'Ambrosio, Skriniar, Miranda, Asamoah; Gagliardini, Brozovic; Politano, Nainggolan, Perisic; Icardi.



Una sola vittoria per il Genoa nelle ultime 5 gare in campionato, il prestigioso 2-0 casalingo sulla Juventus del 17 marzo scorso; nelle altre 4 partite giocate, 2 pareggi consecutivi a reti bianche con Chievo e Frosinone e le sconfitte con Parma e Udinese. Anche l'Inter, dal canto suo, non vive un momento facile, con 2 vittorie nelle ultime 5 patite, il pareggio di Firenze per 3-3 e le sconfitte sul campo del Cagliari e a San Siro con la Lazio nello scorso turno di Serie A.

