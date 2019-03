Pubblico delle grandi occasioni a Marassi per Genoa-Juventus, anche se non c'è la stella bianconera Cristiano Ronaldo lasciato a riposo da Allegri dopo la storica notte di Champions con l'Atletico Madrid. Bianconeri con Dybala dal primo minuto e con la difesa a tre. Prandelli ha invece scelto il 4-4-2.

Ritmi subito altissimi e due ammoniti da Di Bello nei primi 5 minuti: il genoano Romero e il bianconero Alex Sandro.

Al 33' Di Bello fischia un rigore per il Genoa per un fallo di mano di Cancelo, ma dopo aver consultato a video il Var (dove c'è Mazzoleni) lo revoca.



LE FORMAZIONI:

GENOA (4-4-2): Radu; Pereira, Romero, Zukanovic, Criscito; Lazovic, Lerager, Radovanovic, Rolon; Sanabria, Kouame. Allenatore: Prandelli

JUVENTUS (3-5-2): Perin; Caceres, Bonucci, Rugani; Cancelo, Emre Can, Pjanic, Betancur, Alex Sandro; Dybala, Mandzukic. Allenatore: Allegri

Arbitro: Di Bello



