Andrè Silva decide allo scadere, il Milan passa a Genova

Crederci sino alla fine. I giocatori del Milan imparano, alla lettera, la lezione di Gattuso e colgono a Marassi un successo fondamentale per il proseguimento del cammino europeo. Al 94’, un attimo prima del fischio finale di Fabbri, l’incornata del subentrato Andrè Silva decide una sfida complicata e permette agli ospiti di prendere il volo in classifica. Sesto posto e tre punti di vantaggio sulla Sampdoria, uscita malconcia nel pomeriggio da Crotone, e soprattutto pressione su Lazio e Inter in ottica quarto posto. E’ premiata la volontà di Gattuso di provare a far sua la gara sino alla fine. E’ bocciata, invece, la strategia di “ritirata” voluta da Ballardini a partire da metà ripresa quando le gambe abbandonano i suoi giocatori.

Genoa-Milan si gioca normalmente alle 18 dopo una giornata di chiacchierate possibilità di rinvio figlie delle abbondanti piogge della mattinata. Quattro ore prima del match, Giove Pluvio si prende una pausa, a beneficio del manto che addirittura appare in condizioni migliori rispetto ad altre occasioni. Gattuso e Ballardini presentano due formazioni con diverse novità. Kalinic occupa il centro dell’attacco al posto di Cutrone, in mezzo a Suso e Calhanoglu. Montolivo è preferito a Biglia, Borini rimpiazza un Calabria non al meglio della condizione in difesa a destra. Ballardini azzarda Lazovic sulla fascia destra e Rigoni in luogo di Bessa per un Genoa più offensivo.

Il Milan punta subito sul giro palla e crea così difficoltà ai padroni di casa. Le prime falle per Ballardini si aprono sulla destra. Qui Rodriguez affonda subito il coltello favorendo all’8’ la girata al volo di Kalinic ma la reattività mostrata da Perin è splendida.

Prevenire è meglio che curare. Ballardini richiama Lazovic e gli assegna compiti di maggior copertura. Così il Genoa, dopo 10 minuti di spaesamento, inizia a respirare e a esporre meno il fianco alle avanzate ospiti. Ritmi comunque bassi, ognuna delle due squadre aspetta che l’altra si scopra. Al 26’ Laxalt trova la profondità dalla sinistra ma Galabinov, a un passo dalla porta, manca la deviazione vincente. Al 39’ Spolli decolla e sfiora il palo alla sinistra di Donnarumma. Sprazzi di emozioni in un generale contesto di noia. La partita, dal punto di vista della suspence, si accende al 43’: assist di Calhanoglu per Suso, Bonaventura la mette dentro. Fabbri, con il conforto del VAR, annulla per fuorigioco. Si chiude così un primo tempo piuttosto incolore.



Il Genoa cambia decisamente marcia in apertura di ripresa e all’8’ su calcio piazzato, incornata di Rigoni su punizione di Hiljemark, trova il gol del vantaggio. E’ un’illusione che dura un paio di minuti. I dubbi di Fabbri sulla posizione della mezz’ala rossoblù sono, pur se lentamente, confermati dal VAR. Fuorigioco millimetrico. Non si esaurisce la spinta offensiva della squadra di Ballardini e poco dopo, ancora su palla inattiva, il Milan rischia di capitolare: sul ponte di Rigoni, l’errore di Zukanovic è clamoroso.

Gattuso rimescola le carte dell’attacco e a lungo andare le sue bellicose idee saranno premiate. La rapidità di Cutrone per la fisicità di Kalinic, a metà ripresa chance anche per Andrè Silva al posto di uno spento Calhanoglu. Prima di spegnersi, il Genoa grida al rigore quando su Galabinov al 24’ Borini respinge, prima di testa e poi di braccio.



I padroni di casa accusano la stanchezza e lasciano campo al Milan. Si vede Suso prima con un diagonale che esce di poco e poi con un’insidiosa punizione. Ai primi spifferi, Ballardini decide che è meglio coprirsi. Dentro Omeonga e Bessa per Rigoni e Pandev con maggiori garanzie per la difesa. In pieno recupero, Kessie non ci crede a sufficienza e il suo tiro finisce tra le braccia di Perin. Sembra finita ma poi Andrè Silva diventa, grazie a Suso, l’eroe di giornata.



