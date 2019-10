Thiago Motta si riprende il Genoa: «Ma la situazione non è facile»

«Quello che conta in questo momento è che questi ragazzi pensino a giocare e a dare tutto. Ma ho visto nei loro occhi che possiamo farcela». Così Thiago Motta nel giorno della sua presentazione come allenatore del Genoa al posto dell'esonerato Andreazzoli. La squadra è penultima. «Le sensazione sono buone. Tornare al Genoa da allenatore è una grande opportunità ma anche un grande onore - ha detto ricordando l'esperienza da giocatore 10 anni fa - La situazione non è semplice ma dobbiamo uscirne. Possiamo farlo lavorando ogni giorno e sono convinto che ci riusciremo. Ho detto ai ragazzi che la maglia del Genoa va onorata e indossata tutti i giorni non solo il giorno della partitaa. Se tutti daranno il cento per cento in settimana potremo cambiare la situazione». Enrico Preziosi ha sorpreso scegliendo Thiago Motta. «Ci conosciamo bene e ci basta guardarci negli occhi per capirci. Ho visto nel suo sguardo che aveva voglia che allenassi il Genoa e lui che io volevo allenarlo».

