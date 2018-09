Germania, la Bild sul caso fascia: «L'Italia non ha altri problemi?»

di Redazione Sport

«Piccola fascia, grossa lite». È la Bild a ironizzare, riferendo delle polemiche esplose nel calcio italiano, a causa della prescrizione della Lega do Serie A sulla fascia unica per i capitani. «Mamma mia, come se il calcio italiano non avesse altre preoccupazioni», scrive il tabloid, raccontando che Daniele De Rossi, Alejandro Gomez, Mauro Icardi e German Pezzella finora non si sono attenuti alla nuova regola, e portano tutti delle fasce personalizzate. In perfetto stile Bild, giornale che ama punzecchiare, il piccolo paragrafo dell'articolo a loro dedicato s'intitola «la follia dei capitani italiani».

