di Redazione Sport

I giocatori della Bundesliga considerano il tedesco Jürgen Klopp il miglior allenatore del mondo, secondo un sondaggio pubblicato dalla rivista sportiva «Kicker». Il 35,7 percento dei 248 giocatori consultati ha scelto l'allenatore del Liverpool come il migliore del pianeta. Il secondo è stato lo spagnolo Josep Guardiola, allenatore del Manchester City ed ex tecnico del Bayern Monaco, scelto dal 31,1 percento dei votanti. Il tedesco Jupp Heynckes, durante questa stagione alla guida tecnica del Bayern, e il francese Zinedine Zidane, che ha guidato il Real Madrid alla terza Champions League consecutiva, hanno ricevuto il 10,9 percento ciascuno. Sotto la guida di Zidane, i blancos hanno battuto il Liverpool di Klopp per 3-1 nella finale di Champions League il 26 maggio a Kiev. Nonostante questo, i giocatori della Bundesliga considerano il tedesco il miglior allenatore.

