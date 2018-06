Ghoulam ha qualche problema al ginocchio operato. Ed è per questo che anticiperà di qualche giorno il suo rientro dalle vacanze per sottoporsi a un nuovo consulto a Villa Stuart probabilmente già tra martedì e mercoledì della prossima settimana.



Il Napoli non appare particolarmente preoccupato dalle notizie che arrivano dagli Stati Uniti, ma magari è solo un modo per non farsi prendere dall’ansia: il club pensa che non sia un altro crac, anche alla luce di quello che Ghoulam ha raccontato. Il terzino algerino si sarebbe sottoposto a una serie di accertamenti clinici all’interno di una clinica della Florida dopo essersi accorto di un leggero rigonfiamento della rotula finita sotto i ferri del professor Mariani questo inverno.

