Giacinti, la bomber dell'italdonne ​che sbocciò con la Carpisa Napoli

di Bruno Majorano

Quando è arrivata a Napoli nel lontano 2012, Valentina Giacinti era poco più che una ragazzina. Aveva smesso da poco di giocare a calcio con le teste delle bambole che staccava. Perché quello era il suo unico interesse: giocare a pallone. E poco importava se fosse una donna. La Carpisa Yamamay l'aveva notata quando indossava la maglia dell'Atalanta - a due passi da casa - quella con la quale ha fatto il suo esordio in serie A. Ma il vero trampolino verso il successo (e quindi anche verso la Nazionale) è stato Napoli.



Delle sue qualità non ha mai avuto dubbi il direttore della Carpisa Yamamay Italo Palmieri che dopo averla portata a Napoli, la mise in camera nei ritiri con le veterane Morra e Masia. Così Valentina è diventata grande. Partendo dalla panchina ha conquistato un posto da titolare alla sua maniera: a suon di gol. Alla fine della sua (unica) stagione a Napoli ne mise a segno 19 (17 in campionato e due in coppa), numeri altissimi per una semi esordiente. Ma essere arrivata da mascotte della squadra le è servito eccome. «Con noi è cresciuta tanto, sia come calciatrice e come persona», racconta Palmieri che con Valentina non ha mai interrotto il rapporto di amicizia e stima. «Le ho scritto un messaggio praticamente un minuto dopo il gol contro la Cina», aggiunge. «Perché lei è legatissima a noi e a Napoli».



