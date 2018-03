di Gianluca Lengua

In Premier League si è abbattuto un fulmine a ciel sereno: ieri sera sull’account ufficiale Facebook di Riyad Mahrez è apparso un post inquietante, in cui l’attaccante annunciava il ritiro dal calcio. L'algerino, vicino alla Roma lo scorsa estate, non ha digerito i ‘no’ del Leicester alla sua cessione, durante la sessione di mercato invernale, infatti, è stato richiesto anche dal Liverpool e Chelsea, ma il trasferimento non è andato a buon fine: «Dopo l’ultima consultazione con molti medici, ho deciso di stare lontano dal calcio e visto che il mio tempo da giocatore sta finendo, vorrei dire poche parole. Voglio ringraziare tutti per la gentilezza e il sostegno che mi avere mostrato in questa incredibile città, sarete sempre nel mio cuore», è il post apparso sul profilo di Mahrez. Un giallo che ha gettato nell’ansia i tifosi dei Foxes che inutilmente hanno atteso la smentita a stretto giro. Il mistero è stato risolto solo questa mattina quando il club inglese ha confermato che il messaggio non è stato scritto dall’algerino, ma che il suo account è stato hackerato. In attesa di ulteriori sviluppi, Mahrez e il Leicester cercheranno di fare chiarezza sull’accaduto.

