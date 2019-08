Giampaolo al debutto a San Siro: ​«Il Milan faccia il Milan»

di Salvatore Riggio

Dopo la batosta di Udine, Marco Giampaolo è pronto al debutto a San Siro davanti a 50mila tifosi. Sfiderà il Brescia: «Torniamo a fare il Milan».



Milan. «Mi aspettavo quel tipo di partita a Udine, mi aspettavo le ripartenze e il Milan non può fare quella partita, ma deve stare nella metà campo avversaria. Dobbiamo saper leggere le situazioni quando non ci sono spazi».



Problema. «Non è un problema di qualità dei giocatori, ma mancanza di conoscenze collettive, serve tempo per assimilare. Sento la squadra fortemente fidelizzata. La gara di Udine è stata sbagliata».



San Siro. «Chiedo pazienza ai tifosi, tutte le partite sono toste e importanti. Il Milan deve tornare a fare il Milan».



Modulo. «Non è una questione di numeri, ma è una questione di uomini e di interpretazione».



Bonaventura. «Jack è un giocatore eccezionale, ma non è ancora del tutto pronto fisicamente».



Brescia. «Sono passati sei anni, mi ricordo poco. Il Brescia è una buona squadra, ricorda molto la mia Sampdoria. È una squadra ben organizzata. Sarà una partita da giocare bene».



Dirigenza. «Ho parlato della partita con la dirigenza. I miei dirigenti capiscono le dinamiche. La partita è stata chiara, è chiaro vedere cosa abbiamo fatto bene e cosa abbiamo fatto male. Si può solo fare meglio».



© RIPRODUZIONE RISERVATA