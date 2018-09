Giampaolo e la lezione ad Ancelotti: «Tonelli? Un'arma in più in difesa»

di Delia Paciello

Aveva messo le mani avanti Giampaolo prima del match con il Napoli, ma alla fine ha portato a casa la vittoria: «Dovevamo abbassare il livello di attenzione del Napoli con le dichiarazioni prima della gara», ha dichiarato ironicamente il tecnico dei blucerchiati. «La Samp ha saputo soffrire contro una squadra con tecnica e qualità».



Una vittoria difficile ma che ha reso orgoglioso l'allenatore: «I giocatori sono stati parecchio punzecchiati, sono contento di come si sono messi in campo. Contento soprattutto perché non abbiamo subito gol. Abbiamo dimostrato di saper tenere il gioco e attingere a tutte le risorse fisiche e nervose. Complimenti a tutti, poi è arrivata la straordinaria perla di Fabio che ha chiuso il match».



Diversità dal punto di vista della rosa, ma alla fine la prestazione superlativa dei ragazzi di Giampaolo ha fatto la differenza: «Avevo detto che noi siamo un motorino, loro una Ferrari: la nostra arma stasera è stata l’organizzazione», ha fatto sapere l'allenatore. E questa volta hanno avuto in campo un'arma in più: «C'è stata sicuramenre diversità nel rendimento difensivo rispetto alla partita di Udine, e sicuramente Tonelli è riuscito a darci qualcosa in più. Caratterialmente Lorenzo è straordinario, ci ha dato tanta personalità e carica. È un giocatore che ho voluto fortemente anche con qualche rischio per il suo aspetto fisico, ma per noi può essere importante».

