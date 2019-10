Gimnasia, l'ira di Maradona fa bene Prima vittoria, non è più ultimo

Aveva spedito tutti (o quasi) ad allenarsi con la squadra riserve. Perché tre sconfitte di fila proprio non sono il miglior modo per cominciare l'avventura su una panchina e il ko contro il River non poteva accettarlo. L'ira di Diego Armando Maradona, però, sembra aver dato i suoi frutti.



Il Gimnasia allenato dall'ex fenomeno del Napoli ha vinto oggi la prima gara con Diego in panchina. La sfida con il Godoy Cruz era il classico spareggio per il fondo della classifica e i lupi di Maradona si sono aggiudicati il match per 4-2, lasciando anche l'ultimo posto della graduatoria. «Non voglio complimenti, voglio fare punti», ha detto Maradona, che comunque non ha mai sentito traballare la sua panchina.

