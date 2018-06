«Sarò con te, Napoli usa il sapone»: il vergognoso coro dei baby Juve

Brutto ko per il Napoli dei giovanissimi Under 15, impegnato oggi a Cesenatico per le semifinali scudetto. Contro i piccoli napoletani la Juventus, con i bianconeri che l'hanno spuntata visto il finale 3-0 a favore, eliminando il Napoli dalla corsa al tricolore di categoria.



A destare scompiglio in rete, però, è quanto accaduto negli spogliatoi subito dopo il match. I pari età bianconeri, ovviamente felici per il passaggio del turno, si filmano negli spogliatoi mentre intonano lo sfottò «Sarò con te, Napoli usa il sapone» agli avversari appena battuti. Una emulazione di poco gusto e che si rifà a quanto visto qualche settimana fa tra i «grandi» della prima squadra.



Ulteriore beffa per l'autore del video. A registrare il coro e condividerlo sul proprio profilo Instagram, infatti, è un campioncino bianconero nato e cresciuto a Salerno, calcisticamente formatosi nella Scuola Calcio Sant’Aniello di Gragnano, passato alla Juventus proprio un anno fa.

© RIPRODUZIONE RISERVATA