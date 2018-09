Girone C, il Liverpool batte il PSG all'ultimo respiro e vola in vetta

Mentre il Napoli esce a testa bassa dal Marakana, accontentandosi di uno 0-0 e di un solo punto che non fa morale, sorride il Liverpool di Jurgen Klopp nell'altra gara del Girno C. Gli inglesi hanno infatti battuto all'ultimo respiro il Paris Saint Germain con la rete di Firmino in pieno recupero, un gol che non vale solo il trionfo ma anche la testa della classifica.



Dopo le reti di Sturridge e Milner, i Reds si erano fatti rimontare grazie ai gol di Meunier e Mbappé nel finale, ma al 92° Anfield ha festeggiato la prima vittoria in Champions della stagione. I Reds primi ora con 3 punti, dietro la coppia Napoli e Stella Rossa con un solo punto, a zero resta il Paris Saint Germain.



La classifica:



Liverpool 3

Napoli 1

Stella Rossa 1

Paris Saint Germain 0

