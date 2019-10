Girone E, Napoli primo da solo: Liverpool-Salisburgo finisce 4-3

Tutto e il contrario di tutto. Il Girone E della Champions League si arricchisce e complica un po’ per il Napoli dopo il pari per 0-0 di questa sera a Genk. Gli azzurri, però, possono sorridere in qualche modo vista la prima posizione della classifica del girone in solitaria. Il punto in Belgio porta la squadra di Carlo Ancelotti a quota 4 punti dopo le prime due giornate, alle spalle invece parte la bagarre. Il Liverpool batte 4-3 il Salisburgo ad Anfield in una partita incredibile e si rialza dopo il crollo del San Paolo: Reds che si portano così a quota 3 punti, proprio come gli austriaci che erano stati vincenti nel primo turno contro il Genk. I belgi restano fanalino di coda ma con un punto conquistato contro gli azzurri.



Questa la classifica del Girone E:



Napoli 4

Salisburgo 3

Liverpool 3

Genk 1

