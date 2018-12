Gran Galà del Calcio Aic: a Totti e Pirlo il premio alla carriera, Icardi il miglior giocatore del 2017-2018

di Salvatore Riggio

È proprio una bella squadra quella premiata al Gran Galà del Calcio Aic. Una formazione disposta con il 4-3-3 e allenata da Massimiliano Allegri (miglior tecnico). Si inizia con l’ex Roma Alisson (oggi al Liverpool) tra i pali. Con Koulibaly (assente perché in campo a Bergamo contro l’Atalanta) e Chiellini centrali e Cancelo e Alex Sandro terzini. Il centrocampo non è da meno. Se il faro è un altro juventino, Pjanic, la grinta ce la mettono il laziale Milinkovic e un altro ex romanista (oggi all’Inter), Nainggolan. Il tridente è da sogno: i due goleador Icardi e Immobile con Dybala. Ma i riconoscimenti dell’attaccante nerazzurro non finiscono di certo qui. L’argentino ha vinto il premio come miglior giocatore dell’anno del campionato 2017-2018. Riconoscimento l’anno scorso assegnato a Buffon. Altri riconoscimenti sono andati a Rocchi (miglior arbitro); a Totti e Pirlo per la carriera; a De Rossi il Premio Bulgarelli e a Boban e Casiraghi quello vip. La squadra dell’anno non poteva non essere la Juventus, da sette stagioni campione d’Italia. Infine, a Tonali (bloccato a casa dalla febbre) del Brescia il Premio di Miglior giocatore della Serie B e ad Alia Guagni (Fiorentina) quello di Miglior Calciatrice.

© RIPRODUZIONE RISERVATA