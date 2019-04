Figc: «Le date della prossima partita di serie A creano problemi»

«Niente boxing day nel prossimo campionato di Serie A? Ho sempre ritenuto che giocare durante il periodo natalizio fosse l'occasione migliore per far vivere alle famiglie delle giornate di festa. Ma ho capito che ci sono diverse istanze: i tifosi voglio vivere l'evento mentre la parte tecnica e organizzativa ha una posizione differente. La Lega nella sua autonomia ha fatto questa scelta, noi ne prendiamo atto». Così il presidente della Figc, Gabriele Gravina, al termine del consiglio federale sulla scelta dei club di non riproporre per la prossima stagione il campionato durante le festività.



Abbiamo appreso oggi che il prossimo campionato di Serie A finirà il 24 maggio, non abbiamo avuto modo di confrontarci con la Lega, ma lo faremo e sono convinto che troveremo un punto di incontro perché ci sono condizioni oggettive che creano qualche piccolo disagio con questa data». Così il presidente della Figc, Gabriele Gravina, al termine del consiglio federale. Tra le criticità sul tavolo c'è la vicinanza alla gara inaugurale di Euro 2020 prevista all'Olimpico di Roma il 12 giugno.



«Non è possibile utilizzare l'Olimpico il 24 maggio perché in base all'accordo con la Uefa deve essere liberato massimo entro il 18, quindi o Roma e Lazio giocano in trasferta entrambe, e questo sarebbe atipico, oppure dobbiamo trovare un'intesa» aggiunge Gravina, ribadendo che chiederà alla Lega di Seria A «di fare una riflessione più attenta per esigenze che non sono legate solo alla nostra Nazionale. Abbiamo assunto e sottoscritto un impegno con l'Uefa per la partita inaugurale dell'Europeo». Il presidente della Figc, inoltre, ha evidenziato che nel resto d'Europa l'Inghilterra ha fissato come data di fine campionato «il 10 maggio, la Germania il 17, mentre Francia e Spagna termineranno il 24 maggio come la Serie A», aggiungendo quindi due possibili soluzioni: «Anticipare di una settimane la fine del campionato o fare un turno infrasettimanale in più».

