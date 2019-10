Italia rinata, il presidente Gravina: «Abbiamo restituito entusiasmo»

«È un sogno che stasera è diventato realtà, un sogno bellissimo, questi giorni a Roma hanno segnato una serie di prime volte: per la prima volta la Nazionale ha donato un sorriso ai bambini che soffrono; per la prima volta abbiamo giocato nello stadio così gremito; per la prima volta ci siamo qualifichiamo con tre turni d'anticipo. Voto alto per Mancini, per i ragazzi e per tutti i collaboratori. Abbiamo recuperato tanto entusiasmo, era questa la strada da seguire». Sono le parole del presidente della Figc, Gabriele Gravina, ai microfoni della Rai dopo la vittoria dell'Italia per 2-0 contro la Grecia che dà agli azzurri la matematica certezza di partecipare alla fase finale degli Europei in programma il prossimo anno.

