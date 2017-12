Quagliarella ringrazia i tifosi del Napoli: «Emozione per sempre»

di Pasquale Guardascione

Gli applausi scroscianti con cui il pubblico dello stadio "San Paolo" sabato scorso ha salutato Fabio Quagliarella, il loro ex beneamino, al minuto 75', mentre, veniva sostituito è un fotogramma che rimarrà nella storia azzurra. Un momento che ha certificato ancora una volta la pace tra l'attaccante originario di Castellammare di Stabia e i tifosi partenopei.

Il bomber della Sampdoria ne è rimasto molto colpito e lo ha scritto in un messaggio bello e toccante sulla propria pagina ufficiale di Facebook nel giorno di Natale.



"Non era la prima volta, ma sapevamo tutti che in realtà lo era - scrive Quagliarella -. Grazie di cuore: alla gente della mia terra che ha applaudito e alla gente della Sampdoria che ha sempre l’intelligenza di capire un’emozione. Non poteva essere una giornata normale e non lo è stata. La porterò sempre con me. La serenità non ha maglia: buon Natale a chi vuole bene e io ve ne voglio sinceramente tanto".

© RIPRODUZIONE RISERVATA