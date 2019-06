Show di Insigne nel tris dell'Italia: «Solo con il Napoli non segna»

di Delia Paciello

Una passeggiata contro la Grecia per l'Italia di Mancini, che domina il match rifilando ben tre gol a domicilio agli avversari. Prima Barella che spinge in rete la palla servita da Belotti, poi il raddoppio di Insigne che parte in contropiede e beffa Barkas con il suo destro a giro. Infine Bonucci, che mette il punto esclamativo sul match sugli sviluppi di un calcio d'angolo. «Ora Lorenzo sa segnare?», punge subito qualche napoletano. «Ci vorrebbe un po' di continuità», «Ora gioca bene, col Napoli no», si legge ancora sui social. E c'è chi affonda il colpo: «Vattene all'Inter, noi vogliamo Icardi».



Nonostante la buona prestazione con la maglia della nazionale il folletto di Frattamaggiore è particolarmente bersagliato anche dai tifosi della sua squadra, ma c'è una fetta di affezionatissimi che lo sostiene: «Sei il nostro orgoglio, continua così». Diverso il trattamento invece per Mertens, anche lui in rete con il Belgio ed elogiato dai napoletani: «Ciro, sei un grande. Fatti valere anche in nazionale», «Che giocatore, resta a Napoli a vita».



Intanto gli italiani gioiscono per il risultato: lodi per Barella e per Chiesa, entrambi in passato obbiettivo di mercato del club di De Laurentiis. Ma bravi anche gli juventini Chiellini e Bonucci, applauditi a gran voce dai tifosi bianconeri che non perdono l’occasione per pungere: «Siete voi il motore dell’Italia, non Insigne che parla lingua straniera».Si fa notare positivamente anche una vecchia conoscenza partenopea, Jorginho: «Sei migliorato tanto in Premier», «Sarei contento se tornassi a Napoli», «Sei un gran giocatore ma vediamo cosa dirai ora che Sarri verrà ufficializzato alla Juve», commentano i napoletani toccando una nota dolente.Nel complesso comunque grande ottimismo per l’operato del ct: «Non ha sbagliato nulla Mancini, abbiamo speranza e vogliamo dimenticare l'umiliazione del mondiale», «Altro che Ventura, con Mancini abbiamo trovato la giusta quadratura», trapela dalle piazze virtuali. Pressing continuo, linea difensiva molto alta che ha portato gli azzurri ad essere primi nel girone. Ma qualcuno nota: «Gli avversari sono troppo scarsi, non parliamo affrettatamente». Eppure sono ben sei gare che l’Italia non subisce gol e si trova a punteggio pieno. Indipendentemente dagli avversari, per ora c’è davvero poco da lamentarsi. La conferma o la smentita martedì con la Bosnia a Torino.

© RIPRODUZIONE RISERVATA