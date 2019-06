Griezmann, il futuro nell'ombra: «So dove andrò, ma farò sacrifici»

Antoine Griezmann ha rivelato a Télématin quello che sarà il suo futuro, oggi in un'intervista a Telefoot ha fatto sapere che dovrà fare «una serie di sacrifici per arrivarci». Per i media spagnoli si tratta di due indizi che porteranno l'attaccante oggi dell'Atletico Madrid al Barcellona. Secondo 'AS' i sacrifici a cui si riferirebbe il bomber francese potrebbero essere di natura finanziaria (passerebbe dai 23 milioni che prende adesso dal club colchoneros ai 16 che gli avrebbe offerto il Barcellona. In ogni caso, Griezmann, che ha parlato subito dopo la sconfitta subita in nazionale contro la Turchia, ha invitato ad avere «un pò di pazienza. Non appena potrò - ha detto - lo dirò». L'allusione forse è alla fatidica data del 1 luglio, quando la sua clausola in essere con l'Atletico Madrid, scenderà da 200 a 120 milioni.

