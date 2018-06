di Redazione Sport

«Il mio futuro sarà definito prima di Francia-Australia. Questo è il mio desiderio». Lo ha dichiarato l'attaccante francese Antoine Griezmann a «Telefoot» su TF1, dal ritiro della Francia, parlando del suo futuro, anche se il giocatore in forza all'Atletico non ha voluto chiarire i dubbi sul suo destino. L'Atletico e Griezmann avrebbero raggiunto l'accordo per rendere pubblica la decisione prima dell'inizio della Coppa del Mondo, in modo che l'attaccante abbia la testa solo al Mondiale. «In Spagna alcuni dicono che io resterò all'Atletico, altri che io vada via e io lo dirò prima della gara d'esordio della Francia sabato contro l'Australia, c'è ancora tempo», ha aggiunto il giocatore nelle mire del Barcellona. Griezmann, secondo i media spagnoli, avrebbe manifestato alle persone ai lui più vicine la sua intenzione di continuare a vestire la maglia dell'Atletico che ha proposto un rinnovo da 20 milioni di euro. L'allenatore della Francia Didier Deschamps ha dichiarato, sempre a Téléfoot, «Ho un'informazione, Griezmann resterà in Spagna...», senza di fatto esprimersi sul futuro del bomber transalpino. Anche il compagno di squadra Mbappé non ha voluto sbilanciarsi, e sorridendo davanti alla stampa ha detto che «l'unica cosa che posso assicurare è che Griezmann sarà sull'aereo della Francia che si recherà in Russia per la Coppa del Mondo».

© RIPRODUZIONE RISERVATA