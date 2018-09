City, Guardiola chiude il cerchio: «A fine carriera mi vedo al Barça»

Non ora, ma un domani sì. Guardiola pensa al futuro, anche se ha ancora da vincere tanto con il City. «Le mie squadre cercano di giocare come voglio. Il mio obiettivo è finire dove ho cominciato la mia carriera. I miei ultimi passi da allenatore spero siano nella 'Masià del Barcellona»: è un Pep Guardiola in versione 'romanticà quello che si confessa a 'Universo Valdanò, il programma tv spagnolo in cui l'ex giocatore del Real ospita grandi personaggi del calcio. Una piccola anticipazione dell'intervista, che sarà trasmessa questa sera, è stata twittata da Movistar +.

© RIPRODUZIONE RISERVATA