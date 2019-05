Juve, anche Guardiola si sfila: «Non lo ripeto più, resto al City»

Guardiola, per chi non lo avesse capito, si tira fuori. Njiente Juve. Lo ha detto e ripetuto, oggi lo ha ribadito nuovamente. «Quante volte devo dirlo? Non ho intenzione di trasferirmi a Torino, in Italia. Sono soddisfatto di lavorare con questo club, con le persone qui»: Pep Guardiola allontana così le voci che lo avvicinano alla Juventus per il dopo-Allegri. «È così che mi sento oggi, ma il calcio cambia molto - le parole di Guardiola durante la conferenza stampa di presentazione della finale di Fa cup con il Watford - La prossima stagione potrebbe non essere altrettanto buona, ma sarò tecnico del Man City»

