Guardiola resta ancora un anno al City, poi lo stop di una stagione

Guardiola resterà al City. Per quest'anno, per lo meno. Secondo quanto rivela, infatti, lo 'Daily Stars', l'allenatore catalano dei Citizens avrebbe in mente di lasciar la panchina di Manchester per prendersi un anno sabbatico l'anno prossimo. Nonostante il contratto firmato nel maggio del 2018 che lo lega agli inglesi fino al 2021, Pep, se dovesse riuscire a vincere la Champions League, lascerebbe Manchester. L'anno appena trascorso è stato tra i più stancanti, fisicamente ed emotivamente: Premier League agguantata all'ultima giornata ai danni del Liverpool, Fa Cup e Coppa di Lega, oltre alla Champions, in cui gli inglesi sono usciti con gli 'Spurs', hanno fatto stancare non poco il tecnico che, per le vacanze, si è ritirato nella sua Barcellona. Guardiola si era preso un anno sabbatico anche dopo i successi con i blaugrana, accettando la panchina del Bayern Monaco solo dodici mesi più tardi all'abbandono del Camp Nou. L'allenatore catalano, inoltre, non ha mai trascorso più di quattro stagioni alla guida di una squadra e questo che verrà sarà proprio il quarto con i Citizens. Manchester è avvisata.

