Guai in arrivo per il capitano della Francia campione del mondo Hugo Lloris. Il giocatore transalpino è stato denunciato per guida ubriaca in stato di ebbrezza a Londra. Secondo la polizia inglese il portiere del Tottenham è stato fermato da una pattuglia per un normale controllo ed è stato rilasciato solo su cauzione. Lloris dovrà comparire l'11 settembre in tribunale a Westminster.

© RIPRODUZIONE RISERVATA