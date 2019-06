Hamisk, clamoroso dalla Turchia: «Addio alla Cina, c'è il Besiktas»

Clamorosa indiscrezione dalla Turchia. Secondo TRT Sports il Besiktas avrebbe pronta un'offerta importante per convincere Merek Hamisk, ex capitano del Napoli, a trasferirsi a Istanbul, con la maglia bianconera. Per lo slovacco, che ha giocato finora 10 gare con 1 gol nel Dalian, sarebbe un incredibile ritorno in Europa dopo aver lasciato il Napoli a febbraio dopo 12 anni. Proprio contro il Besiktas, in trasferta, due anni fa Hamsik segnò un eurogol con la maglia azzurra siglando il risultato sull'1-1.

