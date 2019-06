Hamsik capitano anche del Dalian «Orgoglioso di indossare la fascia»

Undici anni di permanenza in azzurro che, per larga parte, lo avevano portato ad indossare anche la fascia al braccio. Marek Hamsik per molti napoletani era diventato semplicemente «il capitano», l'uomo sempre presente e capace di rappresentare al meglio la squadra azzurra vista anche la lunga esperienza a Napoli.



Dallo scorso febbraio, però, lo slovacco ha voltato pagina, cominciando un nuovo capitolo della sua carriera in Cina, con addosso la maglia del Dalian. E dopo quattro mesi ha già indossato la fascia della sua nuova squadra. «Orgoglioso di essere capitano» ha scritto Marek sul suo profilo Instagram dopo il match di oggi che il Dalian ha pareggiato 2-2 con il Tianjin Tianhai, un punto che tiene ancora lontanissimo il Dalian dalle zone che contano della classifica.







© RIPRODUZIONE RISERVATA